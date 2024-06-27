Şöhretler Kaldırımı'nda 2025'te yıldız sahibi olacaklar belli oldu!
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Şöhretler Kaldırımı'nda 2025 yılında kimlerin onurlandırılacağı açıklandı. Christina Aguilera, Salma Hayek, Merly Streep, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Harrison Ford, Michael Jackson'ın yer aldığı Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alacak yeni isimler merak ediliyor. İşte, Şöhretler Kaldırımı'nda 2025'te yıldız sahibi alacak o isimler...
Dünyaca ünlü isimlerin Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi olduğu Şöhretler Kaldırımı'nda 2025 yılında kimlerin onurlandırılacağı açıklandı.ŞÖHRETLER KALDIRIMI'NDA YILDIZ SAHİBİ OLACAKLAR
57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Prince, usta oyuncu Jane Fonda, İngiliz müzik grubu Depeche Mode, İrlandalı aktör Colin Farrel Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak.
Spor alanında ise David Beckham ile Orel Hershiser Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırılacak.
ŞÖHRETLER KALDIRIMI'NDA YILDIZ SAHİBİ OLAN İSİMLER
Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan isimler arasında Christina Aguilera, Salma Hayek, Merly Streep, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Harrison Ford, Michael Jackson yer alıyor.