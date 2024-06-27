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27 Haziran 2024 Perşembe 15:09:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 15:09:00

Şöhretler Kaldırımı'nda 2025'te yıldız sahibi olacaklar belli oldu!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Şöhretler Kaldırımı'nda 2025 yılında kimlerin onurlandırılacağı açıklandı. Christina Aguilera, Salma Hayek, Merly Streep, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Harrison Ford, Michael Jackson'ın yer aldığı Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alacak yeni isimler merak ediliyor. İşte, Şöhretler Kaldırımı'nda 2025'te yıldız sahibi alacak o isimler...

Dünyaca ünlü isimlerin Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi olduğu Şöhretler Kaldırımı'nda 2025 yılında kimlerin onurlandırılacağı açıklandı.

ŞÖHRETLER KALDIRIMI'NDA YILDIZ SAHİBİ OLACAKLAR

57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Prince, usta oyuncu Jane Fonda, İngiliz müzik grubu Depeche Mode, İrlandalı aktör Colin Farrel Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak.

Spor alanında ise David Beckham ile Orel Hershiser Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırılacak.

ŞÖHRETLER KALDIRIMI'NDA YILDIZ SAHİBİ OLAN İSİMLER

Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan isimler arasında Christina Aguilera, Salma Hayek, Merly Streep, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Harrison Ford, Michael Jackson yer alıyor.

Etiketler : şöhretler kaldırımı kurallar depeche mode colin farrel david beckham
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