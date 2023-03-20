Şöhreti anlattı

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan Evrim Alasya, şöhretle ilgili konuştu. Oyuncu, "Ben basit yaşamayı severim, öyle yaşarım. Hayatımda bir şey değişmedi" şeklinde konuştu. Episode dergisine açıklamalarda bulunan Alasya, ''İnsansın, bazen kimseyle iş konuşmak istemiyorsun ama konuşmak istemediğini anlamıyorlar ama yapacak bir şey yok. Bizim işimizin cilvesi bu nokta, çile diyorum. Çünkü sosyal hayatında yaptığın işten, oynadığım rolden uzaklaşmak, ruhunu dinlendirmek istiyorsun ama her zaman mümkün olmuyor. O yüzden biz oyuncular ara ara kaçarız uzaklara" yanıtını verdi.

