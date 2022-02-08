Şöhrete giden yolda yalnızmış

Şarkıcı Melek Mosso 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldığını hatırlatarak "Tanınmak için ismimi duyurmaya ihtiyacım vardı ama tanınmış kişiler arka planda çaldığı şarkıma, beni etiketlemedi. Halbuki onun etiketlemesine ihtiyacım vardı. Kimse arkamda olmadan, ne bir eş, ne bir abi, ne bir dayı ne bir sponsor vardı. Ben bunu, vapurda şarkı söyleyerek, vazoya dayadığım telefonumla videolar çekerek başardım" dedi.

