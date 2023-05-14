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14 Mayıs 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 09:45:00

Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

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Neslihan Atagül, nasıl oyuncu olduğunu anlattı.

Kadir Doğulu'yla evliliğinde krizi atlatan Neslihan Atagül, nasıl oyuncu olduğunu anlattı. Daha sekiz yaşındayken oyuncu olmak istediğini fark eden Atagül, "Hep sahnede olmak istediğimi biliyordum. Şarkı söylemek, dans etmek, oyunculuk... Kendimi insanlara gösterebileceğim bir meslek seçeceğim belliydi" dedi.

'DAR GELİRLİ BİR AİLENİN KIZIYDIM'

Şans eseri bir ajansı aradığını söyleyen Atagül, "13 yaşımdaydım evimizde internet yoktu, biraz da dar gelirli bir aileden geliyorum. Bilinmeyen numaralardan bir ajans numarası aldım. Orayı aradım. 'Ben oyuncu olmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor?' diye sorarak adreslerini aldım. Ve her şey öyle başladı" diye konuştu.

Etiketler : neslihan atagül oyuncu bilinmeyen numaralar şöhret
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