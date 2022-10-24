Soğuk havada repertuvar değişti

Berkay, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı. Galataport Meydan Açıkhava Sahnesi'nde konser veren popçu, 12 bin kişiyi coşturdu. Berkay, soğuk hava şartlarını dikkate alarak repertuvarında değişiklik yaptı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran dinleyicilerine seslenen Berkay, "Hoş geldiniz. Çok güzel görünüyorsunuz. Hava soğuk. Full hareketli şarkılar söyleyeceğim tamam mı" dedi. Bunun üzerine Berkay, şarkılarıyla hem dans etti hem de dans ettirdi.

