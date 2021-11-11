Sofia'yı özledi

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Mağazaları gezen anne-oğul bol bol alışveriş yaptı. Bu sırada Tarık Emir Tekin'in tarzı ve büyün poşetleri taşıması dikkatlerden kaçmadı. Kız arkadaşı Sofia'nın yurtdışında olduğunu söyleyen Tarık Emir Tekin, "Ben ilk fırsatta yanına gideceğim, uzun bir zaman oldu özledim" dedi. Şevval Sam, oğlunun oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi.