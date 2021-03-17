Sofia gelinim değil

Şevval Sam, reklam toplantısından çıkarken kameralara yansıdı. Oğlu Tarık Emir'in kız arkadaşı Sofia ile tartıştığı iddia edilen Sam, müstakbel geliniyle yaşadığı krizin sorulması üzerine 'Gelin demeyelim' diyerek uyarıda bulundu. Oyuncu, '''Gelininiz' demek için çok erken. 6 yıl öncesinden tanıyorum Sofia'yı. Şimdi burada dedikodusunu yapmayalım. Evlilik için çok erken, oğlum kariyerini yeni kuruyor'' dedi. Recep ASLAN