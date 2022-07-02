Sniper Hande

Oyuncu Hande Doğandemir yeni projesi '49' adlı sinema filmi için kolları sıvadı. Yapımda İsmail Hacıoğlu'yla başrolü paylaşacak olan oyuncu, filmdeki rolü için sniper eğitimi almaya başladı. Haftanın belli günleri poligona giden Doğandemir, farkı bir rolle izleyici karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Film DEAŞ terör örgütünün Musul'u ele geçirmesi sonrasında Türkiye Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 kişinin rehin alınmasını konu alacak.





