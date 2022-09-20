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20 Eylül 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 11:30:00

SMA'lı aile belli oldu

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İyilik hareketi başlatan sunucu Buket Aydın, SMA'lı bir aileyi ev sahibi yaptı.

İyilik hareketi başlatan sunucu Buket Aydın, SMA'lı bir aileyi ev sahibi yaptı. Aydın, Hakan Cengiz ile yaptığı anlamlı harekette İstinye Park Da Mario'da yapılan Işıltılı Evler'den 2+1 daire sahibi annesinin istemeyerek çöpe atın dediği Göktuğ ( Altunöz) Bebek olduğunu duyururken gözleri doldu. SMA'lı çocukların tedavilerinin çok para tuttuğunu belirten Aydın, "Bu yaptıklarımızı bir iyilik hareketine dönüştürüp ilerde bir dernek de olabilir, bunu da çok düşünüyorum" dedi.

Etiketler : SMA Buket Aydın Aydın Hakan Cengiz
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