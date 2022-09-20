SMA'lı aile belli oldu

İyilik hareketi başlatan sunucu Buket Aydın, SMA'lı bir aileyi ev sahibi yaptı. Aydın, Hakan Cengiz ile yaptığı anlamlı harekette İstinye Park Da Mario'da yapılan Işıltılı Evler'den 2+1 daire sahibi annesinin istemeyerek çöpe atın dediği Göktuğ ( Altunöz) Bebek olduğunu duyururken gözleri doldu. SMA'lı çocukların tedavilerinin çok para tuttuğunu belirten Aydın, "Bu yaptıklarımızı bir iyilik hareketine dönüştürüp ilerde bir dernek de olabilir, bunu da çok düşünüyorum" dedi.