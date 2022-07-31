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31 Temmuz 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 11:30:00

Siyahlar içinde

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Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı 'Terzi' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Berrak Tüzünataç tek başına objektiflere yansıdı.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı 'Terzi' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Berrak Tüzünataç tek başına objektiflere yansıdı. Oyuncu, Zorlu'da alışverişe çıkarak yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Oyuncuya, yabancı hayranları yoğun ilgi gösterdi. Tüzünataç'ın siyah yazlık elbisesi ve doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : Siyahlar içinde Çağatay Ulusoy Berrak Tüzünataç
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