Siyah şıklık

Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz'la birlikte 'Yasak Elma' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Şevval Sam, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Oyuncu, Zincirlikuyu'nda bir AVM'de dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Sahne çalışmaları ve müzik çalışmalarının son sürat devam ettiğini söyleyen Sam, siyahlar içindeki tarzı ve şıklığı ile adeta göz kamaştırdı.