VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati: Muhalefetin hayatları kasetle gelip kasetle gitmek üzerine kurulu
MEB'in dijital eğitim ve inovasyon ekosistemi faaliyeti yapacak "ETKİM" açıldı
Yerli otomobil Togg, Bodrum'da vatandaşlara tanıtıldı
Uluslararası Göç Örgütü: 7,5 milyon Yemenli yoğun yağışlar karşısında barınaktan yoksun
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 264 adet sikke ele geçirildi
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor
11 Mayıs 2023 Perşembe 17:16:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 17:16:00

Siyah şıklık

ABONE OL

'Yasak Elma' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Şevval Sam, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı.

Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz'la birlikte 'Yasak Elma' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Şevval Sam, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Oyuncu, Zincirlikuyu'nda bir AVM'de dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Sahne çalışmaları ve müzik çalışmalarının son sürat devam ettiğini söyleyen Sam, siyahlar içindeki tarzı ve şıklığı ile adeta göz kamaştırdı.

Etiketler : yasak elma şevval sam oyuncu
Komiser Esra geliyor

Komiser Esra geliyor
Dijitalin starı

Dijitalin starı
8 aylık evlilik 10 dakikada bitti: Anlaşmalı boşandılar

8 aylık evlilik 10 dakikada bitti: Anlaşmalı boşandılar
Sahte hesap isyanı

Sahte hesap isyanı
Sefo'dan tekli heyecanı

Sefo'dan tekli heyecanı
"Kıvanç'la gurur duyuyorum"

"Kıvanç'la gurur duyuyorum"
Fahriye Evcen 5 ayda formuna kavuştu

Fahriye Evcen 5 ayda formuna kavuştu
Dünyayı geziyor

Dünyayı geziyor
Ev sözünü tuttu

Ev sözünü tuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX