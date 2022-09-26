Siyah kuşak Hafsanur

'Dünyayla Benim Aramda' adlı dizide oynayan Hafsanur Sancaktutan, siyah kuşak karateci olduğunu söyledi. Yaklaşık 7-8 yıl karateyle ilgilendiğini belirten genç oyuncu, ''Spor ahlakının bana disiplin kattığını düşünüyorum" dedi. Karatenin kendisine katkılarının olduğunu düşünen güzel oyuncu, "Erkek çocuğu gibiydim ve sürekli kavga ederdim. Karatenin bu anlamda çok ekmeğini yedim ve kendimi savunmayı öğrendim" dedi. Ömür Sabuncuoğlu'na konuşan oyuncu yeteneklerinden birinin de terzilik olduğunu belirtti.