Şarkıcı Sibel Can, Cahide Palazzo sahnesinde konser verdi. Can gecede Amor Gariboviç imzalı iki ayrı siyah elbise giydi. Geceye 'Seyyah' adlı şarkısıyla başlangıç yapan Can, 'Kış Masalı' ve 'Hançer' in yanı sıra daha birçok şarkının da aralarında bulunduğu eserleri seslendirdi. Repertuvarına arabesk şarkılarını da ekleyen Can, gecedeki performansıyla ayakta alkışlandı.