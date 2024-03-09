'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

Kadrosunda Timur Acar, Didem Balçın, Reha Özcan, Serhat Özcan ve Eda Özerkan'ın yer aldığı 'Sırrını Biliyorum' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Veysel Dalgıç'ın üstlendiği filmin senaryosunu Battal Karslıoğlu ve Ebru Erdemoğlu kaleme aldı. Filmde küçük bir kız çocuğunun hayalini gerçekleştirmek için komşusu olan 'gizemli bir adam' ile anlaşma yapmaya çalışması anlatılıyor.