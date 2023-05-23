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23 Mayıs 2023 Salı 07:38:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:38:00

Sırada koşmak var

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Eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Türkiye'yi sarsan depremde Hatay'da beş kişilik ailesini kaybeden ve 90 saat sonra enkaz altından çıkarılan Hilal'e sahip çıkmıştı.

Eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Türkiye'yi sarsan depremde Hatay'da beş kişilik ailesini kaybeden ve 90 saat sonra enkaz altından çıkarılan Hilal'e sahip çıkmıştı. Hilal'e destek olan Balta Ailesi, bir an olsun küçük kızın yanından ayrılmadı. Derya Balta, Hilal ile videosunu Instagram'dan paylaştı. Balta gönderisine, "Sen geleli 98 gün oldu. Bize mucize olarak geldin ve mucizelerini yaşatmaya devam edeceksin. Sırada el ele koşmak var" notunu yazdı.

Etiketler : Sırada koşmak var Hakan Balta Derya Balta
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