Sipahi ekibi sete çıktı

Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın başrollerini paylaşacağı 'Sipahi' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. CNP Film imzalı yapım ekibi Gaziantep'te kamera karşısına geçerek sete çıktı. Aralık ayında ekrana gelmesi planlanan yapım ekibi önümüzdeki hafta Almanya'ya gidecek. Dizide, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonlar anlatılıyor.