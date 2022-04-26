Sınırları zorlayan rolleri seviyor

Dijitalde yayınlanacak olan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisinin başrolünde yer alan Melisa Sözen, proje seçerken dikkat ettiğini söyledi. Oyuncu, rol seçimi yaparken sınırlarını zorlayan ve gözü korkutan karakterleri daha çok sevdiğini belirtti. Sözen, televizyon yerine dijital platform işlerine sıcak baktığını dile getirdi.

