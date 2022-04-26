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26 Nisan 2022 Salı 15:03:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 15:03:00

Sınırları zorlayan rolleri seviyor

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Dijitalde yayınlanacak olan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisinin başrolünde yer alan Melisa Sözen, proje seçerken dikkat ettiğini söyledi.

Dijitalde yayınlanacak olan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisinin başrolünde yer alan Melisa Sözen, proje seçerken dikkat ettiğini söyledi. Oyuncu, rol seçimi yaparken sınırlarını zorlayan ve gözü korkutan karakterleri daha çok sevdiğini belirtti. Sözen, televizyon yerine dijital platform işlerine sıcak baktığını dile getirdi.

Etiketler : Sınırları zorlayan rolleri seviyor Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Melisa Sözen
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