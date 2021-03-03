Sinem'in gizlisi saklısı yok

'Mucize Doktor' dizisinde Nazlı karakterini oynayan Sinem Ünsal, sosyal medyadan kendisine gelen soruları Onedio'nun Youtube kanalında yanıtladı. Oyuncu, ''Instagram'da en çok yakın arkadaşlar listesine mi, genele mi story atıyorsun?" sorusuna 'Gizlim, saklım yok' imasında bulundu: ''Öyle bir listem yok. Yakın arkadaşlarımla whatsapp gruplarım var, atmak istediklerimi oraya atıyorum. Size paylaştığım neyse o. Kaçırdığınız hiçbir şey yok.''

