Sinemaya varım

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01 Ekim 2022 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 12:30:00

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Popçu Atiye, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Daha önce 3 sinema filminde rol alan Atiye'ye dizi ve film teklifleri geliyor.

Popçu Atiye, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Daha önce 3 sinema filminde rol alan Atiye'ye dizi ve film teklifleri geliyor. Kendisine gelen teklifleri değerlendiren Atiye, uygun ve içine sinen bir film olurda yeniden setlere adım atacak. Popçu, ''Dizi teklifleri de geliyor ama şimdiye kadar beni heyecanlandıran bir senaryo okumadım. Çok yoğun bir tempom var o yüzden dizi bana göre değil. Ama doğru ekip varsa sinema filmi her zaman olabilir" dedi.

Etiketler : atiye popçu şarkıcı
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