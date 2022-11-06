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06 Kasım 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 13:00:00

Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

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Başrollerini İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı 'Müstakbel Damat' filminden anlamlı hareket!

Başrollerini İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı 'Müstakbel Damat' filminden anlamlı hareket! Filmin gala gecesinde iki bin bilet, Pervasız Yapım tarafından 'Gülmek İyileştirir' derneği ile Türkiye'de hiç sinemaya gitmemiş olan çocuklara sinema bileti olarak bağışlanacak. Filmin hem yönetmeni hem de başrol oyuncularından olan İlker Ayrık, "Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Mutlu insan sağlıklı insandır ben gülmenin iyileştirici gücü olduğuna inanıyorum" dedi.

Etiketler : Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak İlker Ayrık Hande Soral Erdal Özyağcılar
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