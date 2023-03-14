Sinemaya evli dönüş

Geçen ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile evlenen Serkan Çayoğlu, 'Oregon' adlı film çekti. Yapımda Çayoğlu'na Aslı İnandık eşlik etti. Senaryosunu Ümit Ünal'ın kaleme aldığı yapım, 28 Nisan'da beyazperdede yerini alacak. Çekim süreci üç haftada tamamlanan filmde, 80'li yıllarda geçen gerçek bir hikaye anlatılıyor. Yapımda aynı zamanda Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Emre Yıldırım, Nejat İşler, Zihni Göktay ve Nevra Serezli yer alıyor.