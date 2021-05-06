Sinemaya dönüş ÖYKÜSÜ

'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle büyük hayran kitlesi yakalayan Öykü Gürman ikinci kez sinema filmin rol almaya hazırlanıyor. 2014 yılında ilk kez 'Panzehir' adlı filmde oynayan Öykü Gürman şimdi de 'Bayram Şekeri' adlı filmin kadrosuna dahil oldu. Sıcak bir aile hikayesinin anlatılacağı filmin çekimleri Mersin'de gerçekleştirilecek.