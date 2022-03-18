Sinemasız çocuk kalmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 7'den 70'e herkesi 'ücretsiz' olarak sinemayla buluşturmayı hedefleyen 'Gezen Sinema TIR'ı' yeniden yola çıkıyor.

Beyazperdeye gitme imkânı bulamamış çocukları sinema ile tanıştırmak ve kültürel ve sanatsal etkinlikleri çocukların gündelik yaşamlarına yakınlaştırabilmek amacıyla oluşturulan gezen sinema TIR'ı, yolculuğuna devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan 90 kişi kapasiteli ve uygun teknik ekipman ve iklimlendirme olanağına sahip tır ile sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak. Yaklaşık 750 çocuğun aileleri ile açık havada film izleyebilmesine de imkân sağlanacak. Bolu, Düzce, Sakarya Çankırı, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Tunceli, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adana, Hatay ve Kilis'in ziyaret edilmesinin planlandığı projenin ilk durağı Tekirdağ olacak. Tır 54 il ve 162 ilçede yüzbinlerce çocuğa beyazperdeyle tanıştıracak.