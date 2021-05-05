Sinema öğrencileri için rehber olacak

Yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar'ın yer aldığı 'Osman Sekiz' filminin belgeseli hazırlanıyor. Eski bir konakta Agorafobi (panik bozukluk) hastası olan Osman'ın beş canavar ile birlikte yaşadığı hayatı konu alan filmin, tüm hazırlık süreci 4 kamera ile birlikte belgesele dönüştürülecek. Çekilen belgeselin sinema TV öğrencilerine rehber olması amaçlanıyor.

