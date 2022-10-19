Sinema insanları yakınlaştırıyor

Hülya Koçyiğit, Batman 5'inci Kitap Fuarı'na katıldı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşide konuşan oyuncu, Türk sinemasının halkla bütünleştiğine işaret etti. Bugüne kadar 200 civarında film yaptığını ve bu filmlerin çoğunda farklı farklı insanların hayatlarını anlatmaya çalıştığını söyleyen Koçyiğit, ''Sinema gerçekten insanların hayatını değiştirecek kadar güçlü. İnsanları yakınlaştıran çok güçlü bir sanat... O yüzden yedinci sanat diyoruz. İçinde edebiyat da var, müzik de" dedi.