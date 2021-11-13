Başrollerini Sinem Ünsal, Burak Yamantürk ve Şebnem Bozoklu'nun paylaşacağı 'Elbet Bir Gün' seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Most Production imzalı yapımdan fotoğraflar paylaşıldı. Dizide, Gizem ile Mehmet Kılıçlı çiftini canlandıran Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün kumsaldaki romantik kareleri beğeni topladı.