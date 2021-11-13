13 Kasım 2021 Cumartesi 13:40:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 13:41:00
Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün romantik kareleri beğeni topladı! Dizideki uyumlu çift...
Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün Gizem ile Mehmet Kılıçlı çiftini canlandırdığı 'Elbet Bir Gün' seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Ünlü oyuncuların kumsaldaki romantik kareleri beğeni topladı.
Başrollerini Sinem Ünsal, Burak Yamantürk ve Şebnem Bozoklu'nun paylaşacağı 'Elbet Bir Gün' seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Most Production imzalı yapımdan fotoğraflar paylaşıldı. Dizide, Gizem ile Mehmet Kılıçlı çiftini canlandıran Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün kumsaldaki romantik kareleri beğeni topladı.