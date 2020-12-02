Sinem Sülün: Kayınvalidemi arıyorum

Sinem Sülün, yatak odasına böcek yerleştirdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan eski kayınpederi Sami Yüksel'i Etiler'de bir restoranda görünce polise yakalattı. Sülün ancak kayınvalidesinin kayıp olduğunu açıkladı. Nişantaşı’nda görüntülenen manken, “Ben hakkımı aradım, eski kocamın babası cezasını çekti fakat annesini bulamıyorlar. Annesinin bulunmasını ve onun da cezasını çekmesini istiyorum” dedi.