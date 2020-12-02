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02 Aralık 2020 Çarşamba 23:08:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 07:21:00

Sinem Sülün: Kayınvalidemi arıyorum

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Mıss Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün ile eski eşi Mustafa Yüksel'in ailesi arasında sular durulmuyor.

Sinem Sülün, yatak odasına böcek yerleştirdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan eski kayınpederi Sami Yüksel'i Etiler'de bir restoranda görünce polise yakalattı. Sülün ancak kayınvalidesinin kayıp olduğunu açıkladı. Nişantaşı’nda görüntülenen manken, “Ben hakkımı aradım, eski kocamın babası cezasını çekti fakat annesini bulamıyorlar. Annesinin bulunmasını ve onun da cezasını çekmesini istiyorum” dedi. 

Etiketler : Sinem Sülün Mustafa Yüksel manken Sami Yüksel
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