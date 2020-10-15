Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
Sevilen oyuncu Kenan İmirzalioğlu ile eşi Sinem Kobal bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken Etiler'de kameralara yakalanan İmirzalioğlu 'İsmi belli ama annesine sorun ya da o yanımdayken sorun' açıklamasında bulundu.
Meslektaşı Sinem Kobal'la mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
Keyfi yerinde olan 46 yaşındaki oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruya cevap verdi. Milliyet'in haberine göre İmirzalıoğlu, "İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz." dedi.
Acun Ilıcalı'nın yeni kuracağı 'Exxen' dijital platformu için de İmirzalıoğlu, "Acun başında olduğu için başarılı olacaktır" yorumunu yaptı.