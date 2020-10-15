Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

Meslektaşı Sinem Kobal'la mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi.



Keyfi yerinde olan 46 yaşındaki oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruya cevap verdi. Milliyet'in haberine göre İmirzalıoğlu, "İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz." dedi.

Acun Ilıcalı'nın yeni kuracağı 'Exxen' dijital platformu için de İmirzalıoğlu, "Acun başında olduğu için başarılı olacaktır" yorumunu yaptı.