18 Haziran 2019 10:10 | Salı
Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu için romantik doğum günü paylaşımı
Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinde üçüncü yılını dolduran Sinem Kobal sosyal medyada paylaştığı eski bir fotoğraf ve romantik bir notla eşinin doğum gününü kutladı.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti.
Evliliklerinin 3. yılını dolduran ünlü çift, yaz tatillerini güney sahillerinde sürdürüyor.
Sinem Kobal son olarak Kenan İmirzalıoğlu ile çekilen eski bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Eşinin doğum gününü kutlayan Sinem Kobal paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim..." notunu yazdı.
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