VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yalova'nın Altınova ilçesinde 20 tersane çalışanı
Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni 2 yılda 180 bin kişi ziyaret etti
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi iki katına çıkarılacak
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan tarihi zafer
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
Stoltenberg: Savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde değil
24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:39:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:39:00

Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu

ABONE OL

Kenan İmirzalıoğlu, üniversiteyi kazanamadığı zaman babasının kendisini tarlada çalıştırdığını söyledi: "Okumaya önem verirdi. 'Kendi hayatını kuracaksın, bu toprağa güvenme' derdi."

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Babası Yıldız İmirzalıoğlu'nun okul yıllarında kendisini tarlada çalıştırdığını söyledi. Oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına katıldı. Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen İmirzalıoğlu, babasına çok düşkünlüğüyle biliniyor. Yapımda oyuncu, üniversiteyi kazanamadığı zamanlarda babasının kendisini tarlada çalıştırdığını söyledi. Oyuncu, "Babamla aram iyidir. Okumaya çok önem verirdi, 'aman oğlum bu köyde kalmayacaksın değil mi, okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın' derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim" dedi.

ÜNİVERSİTE HEDİYESİ TRAKTÖR

Çiftçiliği iyi bildiğini belirten İmirzalıoğlu, lise yıllarında arkadaşlarının üniversiteyi kazanması halinde çocuklarına araba ve motosiklet gibi hediyeler aldıklarını söyledi. Oyuncu, "Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak, ben de diyordum ki ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak" dedi.

Etiketler : kenan imirzalıoğlu magazin oyuncu
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Sezonu açıyor

Sezonu açıyor
Siyah şıklık

Siyah şıklık
İş toplantısı

İş toplantısı
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Depremzede miniklere okul

Depremzede miniklere okul
Annesini markajında

Annesini markajında
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX