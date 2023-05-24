Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Babası Yıldız İmirzalıoğlu'nun okul yıllarında kendisini tarlada çalıştırdığını söyledi. Oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına katıldı. Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen İmirzalıoğlu, babasına çok düşkünlüğüyle biliniyor. Yapımda oyuncu, üniversiteyi kazanamadığı zamanlarda babasının kendisini tarlada çalıştırdığını söyledi. Oyuncu, "Babamla aram iyidir. Okumaya çok önem verirdi, 'aman oğlum bu köyde kalmayacaksın değil mi, okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın' derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim" dedi.

ÜNİVERSİTE HEDİYESİ TRAKTÖR



Çiftçiliği iyi bildiğini belirten İmirzalıoğlu, lise yıllarında arkadaşlarının üniversiteyi kazanması halinde çocuklarına araba ve motosiklet gibi hediyeler aldıklarını söyledi. Oyuncu, "Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak, ben de diyordum ki ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak" dedi.