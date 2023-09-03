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03 Eylül 2023 Pazar 15:11:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 15:11:00

Sinan'dan ‘Müjde' var

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Popçu Sinan Akçıl, iki sürpriz projeye hazırlanıyor.

Popçu Sinan Akçıl, bu kez oyuncuklar Müjde Uzman ve Büşra Pekin'le müzikal yolculuğa çıkıyor. Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Arena sahnesinde de beraber düet yaptığı Uzman'ın ilk single çalışmasına imza atacak. Güzel oyuncu, söz ve müziği Akçıl imzalı çok ses getirecek şarkıyı yine başarılı müzisyenin prodüksiyonuyla beğeniye sunacak. Akçıl, eski şarkıların yeniden söyleneceği bir proje albümde yer alacak olan Büşra Pekin'in seslendireceği parçanın da düzenlemesini yapacak.

Etiketler : sinan akçıl müjde uzman büşra pekin
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