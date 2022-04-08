Sinan özgür ruhlu adam

Yeni teklisi 'Gözün Aydın' ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Semra San, Etiler'deydi. San, pandemi döneminde birlikte düet yaptığı Sinan Akçıl'ın çekişmeli boşanma davası devam eden Burcu Kıratlı'nın kendisini kıskandığı yönünde çıkan haberlere değindi. San, "O dönem birlikte düet yaptık. Ama tabii daha güzel olabilirdi. Beni takipten çıkardı önce, tabi ben de onları takipten çıkardım. Ne oldu bilemem onu kendisine sormak lazım" dedi. Müzisyenle sosyal medyada yeniden takipleşen San, "Sinan rahata kavuşunca yeniden takipleşme oldu. Yani Sinan özgür ruhlu bir adam. Çok eski bir arkadaşım" dedi.