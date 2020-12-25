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25 Aralık 2020 Cuma 03:06:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 17:57:00

Sinan Akçıl'dan eski eşi Burcu Kıratlı'ya bağış jesti

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Oyuncu Burcu Kıratlı, SMA'lı Hamza için sosyal medyadan canlı yayında bağış kampanyası düzenledi.

Oyuncu Burcu Kıratlı’nın yayında bağış açılışını eski eşi Sinan Akçıl yaptı. Ünlü popçu, Hamza bebek için 5 bin TL yardımda bulundu.

Etiketler : Burcu Kıratlı Sinan Akçıl bağış
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