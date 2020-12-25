25 Aralık 2020 Cuma 03:06:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 17:57:00
Sinan Akçıl'dan eski eşi Burcu Kıratlı'ya bağış jesti
Oyuncu Burcu Kıratlı, SMA'lı Hamza için sosyal medyadan canlı yayında bağış kampanyası düzenledi.
Oyuncu Burcu Kıratlı’nın yayında bağış açılışını eski eşi Sinan Akçıl yaptı. Ünlü popçu, Hamza bebek için 5 bin TL yardımda bulundu.
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