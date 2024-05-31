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31 Mayıs 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 11:00:00

Sinan Akçıl fit görünümünün sırrını açıkladı!

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Sinan Akçıl, fit görünümü ve 'baklava' diye tabir edilen kaslarıyla dikkat çekti. Sinan Akçıl, "Estetik yok, alın teriyle." dedi.

Müzisyen Sinan Akçıl, yeni şarkısı 'Hadi Yavrum'la yaza hızlı bir giriş yapacak. Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan şarkının aranjörlüğünü ve mixini Esad Fidan yaptı. Akçıl, klipte fit görünümüyle dikkat çekerken, kendi spor hocası ve onun öğrencileriyle kamera karşısına geçti.

Spor dergisi Mens Fitness'ın haziran sayısına kapak olan ve 'baklava' diye tabir edilen kaslarıyla dikkat çeken Akçıl, "Estetik yok, alın teriyle. Her gece saat 23.30'dan 02.00'ye kadar bir salonda özel hocayla çalıştım" dedi.

Etiketler : müzisyen sinan akçıl estetik
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