Müzisyen Sinan Akçıl, yeni şarkısı 'Hadi Yavrum'la yaza hızlı bir giriş yapacak. Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan şarkının aranjörlüğünü ve mixini Esad Fidan yaptı. Akçıl, klipte fit görünümüyle dikkat çekerken, kendi spor hocası ve onun öğrencileriyle kamera karşısına geçti.

Spor dergisi Mens Fitness'ın haziran sayısına kapak olan ve 'baklava' diye tabir edilen kaslarıyla dikkat çeken Akçıl, "Estetik yok, alın teriyle. Her gece saat 23.30'dan 02.00'ye kadar bir salonda özel hocayla çalıştım" dedi.

