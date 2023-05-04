Sinan Akçıl: Dönüm noktam İzel ve Hande!

Müzisyen Sinan Akçıl hayatındaki dönüm noktasını açıkladı. Akçıl, YouTube'da bir programa konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Akçıl, İzel ve Hande Yener'in hayatındaki önemini söyledi. Akçıl, "Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısından ayrıldıktan sonra İzel'in bütün albümünü 19 yaşındaki bana güvenip teslim etmesi birinci dönüm noktam oldu. İkincisi ise Hande Yener'in bana 'Atma' şarkısını birlikte söyleyelim demesiyle şarkıcılığa adım atmam oldu" dedi.