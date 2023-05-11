Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Müzisyen Sinan Akçıl, ilişkilerinin uzun sürmediğini belirtti. Akçıl (40), adının bir dönem aşk dedikodusuna karıştığı Defne Samyeli'yle (50) ilgili bir itirafta bulundu. Akçıl, 2. Sayfa programına konuk oldu. Akçıl, kendisinden 10 yaş büyük olan son dönemde şarkıcılığa el atan Defne Samyeli'yle bir dönem görüştüklerini ve ilişkilerinin uzun sürmediğini söyledi. Akçıl, "Defne ile 2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda" dedi. Akçıl'ın açıklamasının ardından gözler Samyeli'ye çevrildi. Akçıl, geçtiğimiz ocak ayında Samyeli'yle aşk iddialarını, "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor" diyerek yalanlamıştı.

