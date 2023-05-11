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11 Mayıs 2023 Perşembe 17:28:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 17:28:00

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

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Sinan Akçıl, 4 ay önce aşk yaşadığını kabul etmediği Defne Samyeli'yle ilgili 180 derece döndü. Müzisyen, "Defne ile 2 ay muhabbetimiz oldu" dedi.

Müzisyen Sinan Akçıl, ilişkilerinin uzun sürmediğini belirtti. Akçıl (40), adının bir dönem aşk dedikodusuna karıştığı Defne Samyeli'yle (50) ilgili bir itirafta bulundu. Akçıl, 2. Sayfa programına konuk oldu. Akçıl, kendisinden 10 yaş büyük olan son dönemde şarkıcılığa el atan Defne Samyeli'yle bir dönem görüştüklerini ve ilişkilerinin uzun sürmediğini söyledi. Akçıl, "Defne ile 2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda" dedi. Akçıl'ın açıklamasının ardından gözler Samyeli'ye çevrildi. Akçıl, geçtiğimiz ocak ayında Samyeli'yle aşk iddialarını, "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor" diyerek yalanlamıştı.

Etiketler : sinan akçıl defne samyeli aşk
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