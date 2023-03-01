Simge'den Icardi'ye kalpli yanıt

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu kez popçu Simge Sağın ile gündeme geldi. Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma popçu kayıtsız kalamadı. Arjantinli golcü ile popçu arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti.



BEŞİKTAŞ'I TAKİPTEN ÇIKTI

Icardi, 'Aşkın Olayım' şarkısını sosyal medya hesabından Simge'yi etiketleyerek paylaştı. Popçu ise Icardi'nin paylaşımını alıntılayarak kalp emojisiyle yayınladı. İkili aralarında geçen bu diyalog sonrasında birbirini takip etmeye başladı. Yapılan paylaşımlar sonrası ikili sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Beşiktaşlı olduğu bilinen Simge'nin, Icardi'nin kendisini takibe almasından sonra siyah beyazlı takımı takipten çıkarması dikkat çekti.

