Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Popçu Simge Sağın, dünyaca ünlü Alman müzik grubu Schiller ile birlikte 13 Nisan'da Vokswagen Arena'da konser verecek. Grubun kurucusu Christopher von Deylen ve Simge, konser öncesi hazırlıklar için bir araya geldi. Christopher, Simge'nin sesine ve şarkılarına hayran olduğunu belirtti. Simge, Schiller grubunu yıllardır dinlediğini ve çok sevdiğini söyledi. Türkiye'ye olan sevgisini anlatan Christopher, İstanbul'a ise hayran olduğunu ve Almanya'da herkese Türkiye'ye gitmeleri gerektiğini söylediğini belirtti.