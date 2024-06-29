Simge, Trabzon'da sahne aldı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam, ünlü şarkıcı Simge sahne aldı. Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Simge'ye, konsere katılanlar da hep bir ağızdan eşlik ettiler.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR SÜRECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 22 Haziran'da başlayan Trabzon Kültür Yolu Festivali; konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.