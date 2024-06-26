Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen ihanet itirafı: Canım acıdı, bu bir rezillikti
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Popçu Simge Sağın'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Ünlü şarkıcı Simge Sağın, "Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti." sözleriyle yıllar önce yaşadığı ihaneti anlattı.
Popçu Simge Sağın, geçtiğimiz yıllarda bir ilişkisinde yaşadığı ihaneti itiraf etti. Simge, fizy platformunda Kaan Ölker'in 'Popcast' programına konuk oldu.
"ÇOK ZOR ATLATTIM. ÇOK CANIM ACIDI"
Sevgilisinin, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen Simge, yaşadıklarını anlattı: "Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim. Kirlenen karmalarla çok büyük sıkıntılar yaşıyor insanlar."
ARAP BİR YILDIZLA DÜET YAPACAK
Avrupa yerine Ortadoğu'ya açılma planları olduğunu belirten Simge, Arap bir yıldızla düet yapacağını belirtti.