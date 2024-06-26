Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen ihanet itirafı: Canım acıdı, bu bir rezillikti

Popçu Simge Sağın, geçtiğimiz yıllarda bir ilişkisinde yaşadığı ihaneti itiraf etti. Simge, fizy platformunda Kaan Ölker'in 'Popcast' programına konuk oldu.

"ÇOK ZOR ATLATTIM. ÇOK CANIM ACIDI"



Sevgilisinin, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen Simge, yaşadıklarını anlattı: "Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim. Kirlenen karmalarla çok büyük sıkıntılar yaşıyor insanlar."



ARAP BİR YILDIZLA DÜET YAPACAK



Avrupa yerine Ortadoğu'ya açılma planları olduğunu belirten Simge, Arap bir yıldızla düet yapacağını belirtti.