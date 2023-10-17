Simeone Ayasofya'yı gezdi

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, liglere verilen milli arayı eşi Carla Pereyra ve kızlarıyla birlikte İstanbul'a gelerek değerlendirdi. Bebek'te boğaza karşı bir otelde kalan ünlü teknik adam ailesiyle birlikte İstanbul'un tarihi yapıları ve turistik yerlerini gezerek bilgiler edindi. Simenone Ailesi, aynı zamanda Ayasoyfa Camii'ni ve Yerebatan Sarnıcını gezdi. Eşi ve iki çocuğuyla pozlarını Instagram'da paylaşan Pereyra, "Hep birlikte olduğumuzda zaman daha kıymetli geçiyor, her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Seyahat etmek bizi ve ruhumuzu besliyor, onlara bırakabileceğim daha güzel bir hediye yok" notunu yazdı. Akşamında ise, ünlü teknik adam eski öğrencileri Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yla bir araya gelerek yemek yedi.





