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03 Mart 2021 Çarşamba 09:36:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 12:37:00

'Şimdilik bebek yok'

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Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve küçük kızı Vina ile yürüyüşe çıktığı Belgrad Ormanı'nda objektiflere yansıdı.

Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve küçük kızı Vina ile yürüyüşe çıktığı Belgrad Ormanı'nda objektiflere yansıdı. Akıncı dizisiyle ekrana gelen Boz, ikinci kez hamile olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Oyuncu, "Evet öyle birşey yazılmış ama ikinciye hamile değilim. İkinciyi düşünüyoruz ama şu an bebek beklemiyoruz" dedi.

Etiketler : müge boz caner erdeniz vina
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