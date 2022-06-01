Şimdi galada yandık

Başrollerinde Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun yer aldığı 'Şimdi Yandık' filminin galası Özdilek AVM'de yapıldı. Yapımcılığını Hakan Eren'in yaptığı, filmin oyuncuları kırmızı halıda boy gösterdi. Vodvil tarzında Türkiye'de ilk kez yapılan sinema film özelliği taşıyan projede Ersin Korkut, kapıcı Selo karakterine hayat verdi.