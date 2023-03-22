Simay, set yorgunu!

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolünü paylaştığı 'Ömer' dizisinde yer alan oyuncu Simay Barlas önceki gün tek başına görüntülendi. Bir AVM'de arkadaşlarıyla buluşan Barlas, sade kombini, tarzı ve güzelliği ile dikkat çekti. Dizi çekimlerinden arta kalan vakitleri ailesi ve arkadaşlarına ayırdığını belirten oyuncu, "Sıkı bir tempoda set çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma yoğunluğundan fırsat buldukça da arkadaşlarım ve ailemle vakit geçirmeye, onlara zaman ayırmaya çalışıyorum" dedi.