VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yarıyıl tatili bugün başlıyor
Mersin'de terör operasyonları: 5 DEAŞ'lı ile 1 PKK'lı tutuklandı
BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bakan Yerlikaya: “Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı
Erkeklerde estetik merakı artıyor
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
19 Ocak 2024 Cuma 07:49:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 07:49:00

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

ABONE OL

Oyuncu Şilan Makal önceki gün oğlu Şener'le objektiflere yansıdı.

Uzun bir süredir gözlerden uzakta hayatını sürdüren oyuncu Şilan Makal önceki gün oğlu Şener'le objektiflere yansıdı. Oğluyla birlikte akvaryumu gezen Makal, anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili, "Her şeyden önce büyük ve çok olgunlaştıran sorumluluk. Benim için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çok rahat bir anne olamadım belki de o yüzden" dedi.

İki senedir ekranlara ara veren oyuncu setlere dönmek istediğini belirterek, "İki sene kendimi tamamen kapattım. Şimdi tekrardan işe dönmek istiyorum. Görüşmelere yavaş yavaş başladım" dedi.

Etiketler : oyuncu şilan makal çocuk şener anne
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX