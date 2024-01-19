Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Uzun bir süredir gözlerden uzakta hayatını sürdüren oyuncu Şilan Makal önceki gün oğlu Şener'le objektiflere yansıdı. Oğluyla birlikte akvaryumu gezen Makal, anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili, "Her şeyden önce büyük ve çok olgunlaştıran sorumluluk. Benim için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çok rahat bir anne olamadım belki de o yüzden" dedi.

İki senedir ekranlara ara veren oyuncu setlere dönmek istediğini belirterek, "İki sene kendimi tamamen kapattım. Şimdi tekrardan işe dönmek istiyorum. Görüşmelere yavaş yavaş başladım" dedi.

