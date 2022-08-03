Silahlı Aleyna tepki topladı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, festival kapsamında Karadeniz'de verdiği konser sonrası Rize'ye giderek, deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'nda tepki çeken paylaşımda bulundu. Tilki, ayağına yün çorap ve kara lastik giydi, kafasına da poşu bağladı. Şarkıcı yaylada eline tabanca alıp ateş etti. Tilki, o anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından, "Bang bang!" notunu yazarak paylaştı. Genç şarkıcıya, "Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?", "Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah yakışmadı Aleyna!" yorumlarında bulunarak tepki gösterdi.