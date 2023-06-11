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11 Haziran 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 10:30:00

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

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Oyuncu Sıla Türkoğlu servetine servet kattı.

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu servetine servet kattı. Oyuncu, 3 milyon liraya bir kozmetik markasının yüzü oldu. Reklam filmi için kameralar karşısına geçen Türkoğlu, çekimlerde eğlenceli anlar yaşadı. Türkoğlu cilt bakımıyla ilgili, "Mesleğim gereği günün önemli bir kısmını makyajlı geçiriyorum. Cildimin canlı ve sağlıklı görünümünü koruması için kullandığım bakım ürünlerinin cildimle uyum içerisinde olmasını önemsiyorum" dedi.

Etiketler : oyuncu sıla türkoğlu marka yüzü
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