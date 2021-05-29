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29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:04:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:04:00

Sıla, Sinem'i sildi

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Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla, erkek arkadaşının eski kız arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun yakın dostu Sinem Kobal'ı sildi.

Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla, erkek arkadaşının eski kız arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun yakın dostu Sinem Kobal'ı sildi. Kobal ise Sıla'yı sosyal medya hesabından hala takip ediyor. Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, geçen yıl Sıla ve Hazer Amani'nin evde gerçekleşen nikahına katılan sayılı kişilerdendi. Sıla'nın bu hamlesi karşısında Kobal'ın nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu oldu.

Etiketler : şarkıcı sıla ilker kaleli sinem kobal burçin terzioğlu
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