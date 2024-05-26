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26 Mayıs 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2024 Pazar 10:30:00

Sıla Gençoğlu: Yaşlanmadan üretmek lazım

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu, hayattan zevk almak gerektiğini söyledi. Sıla Gençoğlu, "Emekli olursak yaşlanırız ve bu bizim işimize gelmez. Üretmek, çok meşgale, hissetmek ve iyisiyle kötüsüyle anlayarak devam etmek lazım." dedi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, üretkenliğin çok önemli olduğunu belirtti. Müzisyen Psikolog Pınar Sabancı, Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan 'Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programına katıldı. Hayattan zevk almak gerektiğini söyleyen müzisyen, "Emekli olursak yaşlanırız ve bu bizim işimize gelmez. Üretmek, çok meşgale, hissetmek ve iyisiyle kötüsüyle anlayarak devam etmek lazım. Güzel dersler de çıkarmak lazım ama insanın kendine çok eziyet etmemesi gerekiyor" dedi.

Etiketler : şarkıcı sıla gençoğlu pınar sabancı
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