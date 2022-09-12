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12 Eylül 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 12:30:00

Sıkılıp elbisesini yırttı

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Yıldız Tilbe, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen İstanbul Festival Park Kadıköy konseri için sahnedeydi.

Yıldız Tilbe, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen İstanbul Festival Park Kadıköy konseri için sahnedeydi. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserden önce kapıda uzun kuyruklar oluştu. 'Delikanlım'la geceyi başlatan Tilbe, pembe pullu kostümüyle sahneye çıktı. Konserin başında sıkılıp elbisesini kesip, yırtmaç açan şarkıcı, bu hareketiyle hayranlarını şaşırttı.

Etiketler : Sıkılıp elbisesini yırttı Yıldız Tilbe Bayhan Müzik organizasyonu
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